Enrico Montesano è un fiume in piena su Instagram e spara a zero su Frank Matano e la Rai. Selvaggia Lucarelli dopo le sue nuove esternazioni ha vuotato il sacco sull’ipotetico Covid preso dall’attore nonostante le sue controverse prese di posizione.

Enrico Montesano spara a zero su Frank Matano e la Rai

“C’è uno che fa la giuria in una piccola trasmissione, non so come si chiama, ha iniziato facendo gli scherzi al telefono. Un cretino di successo, non voglio neanche nominarlo”, in questo modo esordisce Enrico Montesano parlando di Frank Matano senza nominarlo.

Poi continua:

Si deve sciacquare la bocca quando parla di me, io sono un attore, non sono un comico. Lui è un cretino, un imbecille di successo, l’occhio da imbecille e la faccia da ebete. Ride sempre perché è un ebete. Questo genio compreso, sta sempre dappertutto, è uno stolto di mezzo. Si deve sciacquare la bocca prima di parlare di me.

Critiche anche alla Rai:

Avevamo un pubblico migliore, non era rovinato da trent’anni di merda tracimata da queste tv private. La Rai per non perdere ascolti è andata appresso, facendo delle cag*te immonde. Ora tutti i leccac*li del potere parlano, pontificano, fanno le loro trasmissioncine del ca**o, i loro talk show di merd*.

L’attore ha parlato di Selvaggia Lucarelli che aveva attaccato Giuseppe De Donno:

S’è beccata con De Donno. Io spero che tu abbia un ripensamento.

E sul medico morto suicida ha aggiunto:

Lo sentì per capire cos’era successo e lui mi disse di aver avuto un anno molto faticoso. Era una persona gentile, ma di fronte alle forze del male, malefiche, che ci stanno governando e si vogliono sostituire a Dio sono destinate a soccombere se sono lasciate sole.

Montesano denuncia Selvaggia Lucarelli?

Selvaggia Lucarelli ha deciso quindi di vuotare il sacco svelando che l’attore avrebbe avuto il Covid nonostante le sue teorie particolarmente controverse in merito al vaccino:

Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male.

Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 29, 2021

Pronta la replica di Montesano:

In un tweet la sig.ra Lucarelli afferma cose assolutamente false sul mio conto. Mi riservo di agire nelle sedi opportune a tutela della mia persona.

Come finirà?