La reazione del popolo social alla notizia di Enrico Montesano concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle 2022 era inevitabile. Proprio ieri era stato FQMagazine ad annunciare la lista dei concorrenti della nuova edizione del talent condotto su Rai1 da Milly Carlucci e tra i vari nomi veniva ribadita anche la presenza di Montesano.

Enrico Montesano a Ballando con le Stelle 2022, ma scoppia la bufera

Già anticipato nei giorni scorsi da TvBlog.it, pare proprio che Enrico Montesano farà parte del cast di Ballando con le stelle. Una scelta che però non piacerebbe particolarmente a migliaia di italiani.

Come ben ricorderemo, infatti, nei mesi scorsi avevano già fatto ampiamente discutere le esternazioni no vax dell’attore. Per questo la notizia della sua presenza nel cast di Ballando ha fatto schizzare l’hashtag #ballandoconlestelle in cima alle tendenze su Twitter dove ha preso piede la polemica.

A quanto pare l’attore a causa delle sue esternazioni avrebbe perso consensi. Ma il popolo social avrebbe attaccato anche la conduttrice Milly Carlucci per aver appoggiato evidentemente la scelta di averlo nel cast. ThePipol_Tv ha riportato il sentiment attuale con alcuni dei commenti contro l’attore: “Posso mai accettare di vedere su Rai 1 una persona che dice con convinzione che il covid non esiste?”, ed ancora, “Vergognosa la partecipazione di Montesano a Ballando con le stelle”. Il più doloroso però è questo: “Mio padre è morto di covid. Chi glielo spiega a Montesano e alla Carlucci che gli dà un microfono per dire ciò che vuole in prima serata?”.

Addirittura qualcuno avrebbe minacciato una petizione per boicottare il programma. Come replicherà la conduttrice?