Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme nel talent che li ha resi celebri? Il Serale di Amici 22 si avvicina sempre di più e negli ultimi giorni si erano diffuse le voci che vorrebbero la cantante salentina e il conduttore ed ex ballerino nei panni di giudici del programma targato Maria De Filippi. Cosa c’è di vero?

Emma e Stefano De Martino ad Amici 22? “Fake news”

A quanto pare si tratterebbe solo di una fake news. Parola di Giuseppe Candela per Dagospia. Se, infatti, il GF Vip starebbe puntando sugli ex fidanzati, facendo entrare prossimamente nella spiatissima Casa gli ex di alcuni Vipponi, a quanto pare il Serale di Amici 22 non farebbe affatto leva sui due ex compagni.

Emma e Stefano, come sappiamo, si erano conosciuti ed amati all’interno della spiatissima Scuola di Amici, e sempre il talent della De Filippi li aveva in qualche modo fatti dividere. Proprio qui l’ex ballerino, all’epoca nel ruolo di professionista, fece la conoscenza di Belen Rodriguez. Il resto è storia.

Ma torniamo al Serale di Amici 22: rivedremo davvero Emma e De Martino? Per Candela assolutamente no, né in coppia né da soli. Ecco cosa si legge in merito: