Emma spiazzata da una domanda su De Martino (VIDEO)

Victoria Cabello torna sulla scena con un nuovo progetto audio e lo fa nel suo stile più irriverente. Dal 7 gennaio debutta su tutte le piattaforme Fuori di Cabello, il podcast che segna il ritorno della conduttrice con uno show costruito su ironia, leggerezza e domande fuori dagli schemi.

Il format prevede che ogni ospite venga coinvolto in una sorta di test, un’intervista mascherata da quiz in cui le domande, tutte a risposta multipla, sono pensate per divertire e sorprendere. Come spiegato nella presentazione ufficiale, “A ogni ospite viene proposta un’intervista sotto forma di test che, in realtà, è composta da domande comiche a risposta multipla”. Il percorso attraversa carriera e vita personale dei protagonisti, toccando aneddoti, dichiarazioni, gusti, paure e momenti imbarazzanti, con l’intento di offrire un ritratto leggero e non convenzionale: “Con l’obiettivo di restituire al pubblico un ritratto divertente della celebrity protagonista, mostrando lati inediti o poco convenzionali”.

La domanda che spiazza Emma

Il trailer del podcast anticipa il clima delle conversazioni e presenta il cast della prima stagione: Alessandro Borghese, Federica Pellegrini, Enzo Miccio, Diletta Leotta, Lillo, Paride Vitale ed Emma Marrone. Proprio la cantante è protagonista di uno dei momenti più commentati, quando Victoria Cabello la sorprende con una domanda che chiama in causa Stefano De Martino, suo ex compagno e oggi volto amatissimo della tv.

“Quanto sei brava a letto da 1 a Stefano De Martino che è 10?” chiede la conduttrice. La risposta di Emma è immediata e spiazzante: “Ma io che caz*o ne so, mi scusi”. Una battuta che ha fatto esplodere i social, dove il trailer ha raccolto centinaia di commenti entusiasti. Tra questi, qualcuno ha definito la cantante “Emma iconica”, commento a cui la stessa Cabello ha replicato con un “Super iconica”, alimentando l’attesa per un’intervista che promette di essere tra le più memorabili della stagione.