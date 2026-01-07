Gossip
Emma spiazzata da una domanda su De Martino (VIDEO)
Victoria Cabello torna sulla scena con un nuovo progetto audio e lo fa nel suo stile più irriverente. Dal 7 gennaio debutta su tutte le piattaforme Fuori di Cabello, il podcast che segna il ritorno della conduttrice con uno show costruito su ironia, leggerezza e domande fuori dagli schemi.
Il format prevede che ogni ospite venga coinvolto in una sorta di test, un’intervista mascherata da quiz in cui le domande, tutte a risposta multipla, sono pensate per divertire e sorprendere. Come spiegato nella presentazione ufficiale, “A ogni ospite viene proposta un’intervista sotto forma di test che, in realtà, è composta da domande comiche a risposta multipla”. Il percorso attraversa carriera e vita personale dei protagonisti, toccando aneddoti, dichiarazioni, gusti, paure e momenti imbarazzanti, con l’intento di offrire un ritratto leggero e non convenzionale: “Con l’obiettivo di restituire al pubblico un ritratto divertente della celebrity protagonista, mostrando lati inediti o poco convenzionali”.
La domanda che spiazza Emma
Il trailer del podcast anticipa il clima delle conversazioni e presenta il cast della prima stagione: Alessandro Borghese, Federica Pellegrini, Enzo Miccio, Diletta Leotta, Lillo, Paride Vitale ed Emma Marrone. Proprio la cantante è protagonista di uno dei momenti più commentati, quando Victoria Cabello la sorprende con una domanda che chiama in causa Stefano De Martino, suo ex compagno e oggi volto amatissimo della tv.
“Quanto sei brava a letto da 1 a Stefano De Martino che è 10?” chiede la conduttrice. La risposta di Emma è immediata e spiazzante: “Ma io che caz*o ne so, mi scusi”. Una battuta che ha fatto esplodere i social, dove il trailer ha raccolto centinaia di commenti entusiasti. Tra questi, qualcuno ha definito la cantante “Emma iconica”, commento a cui la stessa Cabello ha replicato con un “Super iconica”, alimentando l’attesa per un’intervista che promette di essere tra le più memorabili della stagione.
Emma sarà ospite nel primo podcast di Victoria Cabello, «Fuori di Cabello». La prima puntata esce mercoledì 7 gennaio. ❤️ pic.twitter.com/q3oWBdsEgq
