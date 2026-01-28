Emma parla oggi del tradimento di De Martino e spiazza

Emma parla oggi del tradimento di De Martino e spiazza

Emma Marrone torna a parlare di uno dei capitoli più discussi della sua vita sentimentale, quello legato a Stefano De Martino. Ospite del podcast di Victoria Cabello, la cantante ha ripercorso la relazione nata ai tempi di Amici, oggi riletta con uno sguardo più maturo e distante, libero dal peso emotivo che l’aveva accompagnata allora.

All’epoca la fine della storia fece molto rumore, soprattutto perché avvenne sotto gli occhi delle telecamere e in un contesto mediatico amplificato dal gossip. Oggi, però, Emma racconta quel rapporto con serenità, sottolineando come tra lei e Stefano ci sia rimasto un legame sincero fatto di affetto e amicizia. “Con Stefano è stata una bellissima relazione. È finita in maniera turbolenta, ma non è la prima storia che finisce per le corna”, ha spiegato, ridimensionando quello che all’epoca sembrava un vero terremoto emotivo.

A riportare a galla quei ricordi è stata proprio Victoria Cabello, che ha invitato Emma a riflettere su un amore nato in un momento cruciale delle loro vite, quando entrambi stavano iniziando a diventare personaggi pubblici. “Siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano scoppiando, con personaggi molto addicted alla roba del gossip”, ha raccontato la cantante.

Nonostante la conclusione difficile, Emma non nega il valore di quella relazione: “Io con Stefano ho avuto una bellissima relazione, è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere di tutti. È finita in maniera turbolenta, ma c’erano i riflettori puntati e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna, ma avevamo 20 anni”.

Il tradimento di De Martino con Belén Rodríguez, allora in piena ascesa nel mondo della televisione, divenne un caso mediatico che occupò a lungo le pagine dei rotocalchi. Solo oggi Emma racconta quanto quell’esposizione abbia inciso anche sul suo percorso professionale. “Questa cosa mi ha rallentato la carriera di almeno 5 o 6 anni. Per uscire da quella roba e diventare credibile ci ho messo anni”, ha ammesso, spiegando quanto sia stato difficile scrollarsi di dosso l’etichetta costruita attorno alla sua vita privata.

Col senno di poi, quella storia rappresenta per Emma una tappa importante ma superata, parte di una crescita personale e artistica che l’ha portata a rafforzarsi, anche attraverso momenti dolorosi vissuti sotto i riflettori.