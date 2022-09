Emma Marrone rompe il silenzio dopo la morte di Rosario, il suo adorato papà scomparso prematuramente all’età di 66 anni per via della leucemia che lo ha colpito lo scorso ottobre.

La cantautrice salentina ha deciso di aprirsi con l’amica Francesca Michielin, nel corso del suo podcast dal titolo “Maschiacci”.

Emma, durante la sua intervista, ha svelato per quale motivo aveva deciso di parlare della sua malattia dopo avere scoperto di doversi operare di nuovo per via del tumore:

Una persona come me non può sparire da un giorno all’altro senza dare spiegazioni. Quando mi sono dovuta fermare l’ultima volta perché mi ero di nuovo ammalata e dovevo assolutamente intervenire nel minor tempo possibile, io stavo lanciando un disco.

Avevo diversi progetti e non potevo permettermi di sparire da un giorno all’altro. Quindi ho preferito dire la verità. Anche perché una come me se sparisce si ritrova poi a dover gestire delle illazioni e dei titoloni sui giornali che non hanno nulla a che vedere con la verità.

Quindi senza creare allarmismi ho fatto un post dove spiegavo alle persone che non stavo bene, di non preoccuparsi e che dovevo fermarmi per risolvere questo problema. Non c’è nulla di male nel dire che una persona non sta bene.