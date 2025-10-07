Emma Marrone ed Elodie non sono più amiche: i retroscena

Gelo tra Emma Marrone ed Elodie dietro le quinte? I retroscena fanno discutere

Un tempo molto legate, oggi Emma Marrone ed Elodie sembrano essersi decisamente allontanate. A rinfocolare i rumors ci ha pensato Ivan Rota su Dagospia, con un’indiscrezione che arriva da chi avrebbe osservato da vicino alcuni momenti dietro le quinte, dove tra le due non ci sarebbe stato nemmeno uno scambio di parole degno di nota. E così il gossip si riaccende, riportando alla luce vecchie voci sulla fine del loro rapporto.

Dall’amicizia artistica alla distanza

Emma ed Elodie si sono conosciute nel 2015 ad Amici di Maria De Filippi, dove la cantante salentina fu coach e mentore dell’allora emergente Elodie. Da lì, tra loro nacque un forte legame personale e professionale: Emma produsse i primi due album della collega, Un’altra vita e Tutta colpa mia. Ma già nel 2017 le loro strade artistiche iniziarono a dividersi: con il brano Nero Bali, Elodie prese una direzione musicale differente, abbracciando uno stile più pop e urban.

A Sanremo 2023 i due mondi si sono incrociati nuovamente, ma pare che tra le due non ci sia stato alcun riavvicinamento. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, “Si sono ritrovate a Sanremo, ma dietro le quinte, a quanto pare, le due ex amiche e coinquiline non si sono frequentate. Come se non bastasse in finale Emma ha invitato i suoi follower a votare per Lazza o Tananai, ma non ha menzionato Elodie”.

Il giornalista Gabriele Parpiglia confermò all’epoca il clima freddo tra le due, e oggi quei rumors tornano ad avere nuova linfa.

Gelo a Una Nessuna Centomila, l’indiscrezione di Dagospia

Secondo le ultime indiscrezioni, durante l’evento Una Nessuna Centomila, dove erano presenti entrambe, il clima non sarebbe stato dei più amichevoli. Ivan Rota su Dagospia ha scritto: “Sembra che, dietro le quinte dell’evento Una Nessuna e Centomila, Emma ed Elodie si siano evitate: tra loro il gelo totale. La loro amicizia é finita quando Elodie si è distaccata dall’agente musicale Francesca Savini e i progetti tra le due cantanti sono svaniti nel nulla”.

Amedeo Venza, esperto di gossip, ha condiviso lo stesso retroscena: “Ero nel backstage di Una Nessuna Centomila e tra le due c’era il gelo totale. Si sono salutate a malapena e infatti molti colleghi e addetti ai lavori si sono guardati straniti. Ma hanno litigato?”.

Forse no. Più semplicemente, dopo la fine della collaborazione, anche il rapporto personale si sarebbe affievolito. Le amicizie, si sa, possono cambiare col tempo.

Elodie: “L’ho delusa, ma ci vogliamo bene”

A spiegare il suo punto di vista è stata Elodie stessa, tre anni fa, durante un’intervista a La Confessione con Peter Gomez. In quell’occasione aveva raccontato con grande onestà il distacco da Emma:

“Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa. Perché? Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’… io volevo lavorare da sola. Avevo un mio modo di vedere le cose, che è molto diverso da quello che lei aveva in mente. Ci vogliamo molto bene, io forse sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi. Ancora oggi abbiamo un buon rapporto. Quando ci incontriamo ci raccontiamo e ci aggiorniamo ma ognuno ha la propria vita. Lei era come la mia copertina di Linus, ma sentiva che ero diventata inquieta. Io non sono abituata ad appoggiarmi a lungo, e mi terrorizzava l’idea di dipendere da lei, confondendo stima ed emulazione. È stato difficile staccarmi, ma dovevo volare senza paracadute. Le resto grata, e siamo comunque legate. Siamo andate d’accordo, c’è stato un rapporto molto sincero”.

Emma difende Elodie dagli attacchi: “Dove sta la libertà?”

A confermare che, almeno in superficie, tra le due non ci sarebbe alcun rancore è stata anche Emma, che nel dicembre 2023 aveva citato Elodie durante un’intervista, prendendone le difese contro chi la criticava per il suo modo di vestire:

“Secondo me stiamo regredendo. Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché io metto certi look particolari. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte. I miei colleghi maschi sono liberi di stare senza maglietta, mentre i nostri corpi censurati. Continuiamo a fare differenze tra il corpo maschile e femminile, e noi siamo sempre la cosa da nascondere”.