Emma Marrone e Belen Rodriguez hanno postato una fotografia insieme facendo letteralmente impazzire il popolo dei social in occasione dell’ultima puntata de Le Iene in onda stasera, martedì 23 maggio.

Emma Marrone e Belen Rodriguez insieme dopo Stefano De Martino: ecco perché

“Ti sblocco un ricordo”, ha scritto Emma postando una foto insieme a Belen Rodriguez in occasione dell’ultima puntata de Le Iene che andrà in onda stasera su Italia 1 dalle 21.20 circa.

Come ben sapete, Emma e Belen sono unite da Stefano De Martino, ex fidanzato della Brown e attuale marito della Rodriguez.

Dopo tanti anni, Emma e la Rodriguez hanno dimostrato (già in altre occasioni) di non avere alcun rancore e di essere affiatate come le vere donne intelligenti sanno fare.

Stefano De Martino parla della sua ex fidanzata

Sono meglio come ex che come compagno perché starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato.

