Emma Marrone, amori e dolori: da De Martino e Belen, al tumore e morte del padre

Da questa sera, Emma Marrone sarà protagonista del nuovo format di Canale 5 This is Me, condotto da Silvia Toffanin. La cantante ripercorrerà le tappe cruciali della sua carriera, dal successo ad Amici al consolidamento come artista, ma non mancheranno riferimenti alla sua vita privata, compresi gli amori che l’hanno resa una delle figure più seguite del panorama musicale italiano.

Emma, Stefano e Belen

Uno dei capitoli più discussi della sua vita è stato il legame con Stefano De Martino, nato nel 2009 e naufragato nel 2012 con l’arrivo di Belen Rodriguez. “All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto”, dichiarò Emma in un’intervista a Chi. Tuttavia, oggi, tra Emma e Stefano c’è un rapporto sereno: “Ci sentiamo spesso, abbiamo condiviso anni bellissimi e intensi”, ha raccontato De Martino.

La battaglia contro il tumore

La vita di Emma Marrone è stata segnata anche dalla lotta contro il tumore alle ovaie, diagnosticato per la prima volta nel 2009. La cantante ha subito tre interventi e ha affrontato la malattia con forza: “Il dolore più grande è stato vedere i miei genitori distrutti”, ha ricordato in un’intervista.

Il dolore per la perdita del padre

A settembre 2022, Emma ha perso il padre Rosario, stroncato dalla leucemia. Nel suo ultimo album Souvenir, la cantante gli ha dedicato il brano Intervallo. “Voglio ricordarti oggi papà, perché la morte non esiste, ma il dolore sì”, ha scritto Emma in un post sui social per l’anniversario della sua scomparsa.

Il futuro: un anno di pausa per rinascere

Dopo il tour conclusosi a Bari il 17 novembre, Emma ha annunciato di volersi fermare: “Ho bisogno di respirare, godermi ciò che ho costruito e vivere la mia vita al di là della musica”.