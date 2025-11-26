Emma insieme alla figlia di Alessandra Amoroso: le immagini

Penelope Maria, la neonata di Alessandra Amoroso, ha già una zia affettuosa: Emma Marrone. A mostrarlo è una foto che Emma ha condiviso oggi sui social, scattata durante un viaggio in treno in cui le due artiste erano insieme. Nello scatto, la piccola Penelope è tra le braccia della mamma, che la osserva negli occhi e le manda un bacino. Sono alcuni dei primi momenti pubblici che ritraggono la cantante salentina nella sua nuova vita da mamma.

Non sorprende che sia stata proprio Emma a condividere le immagini di Penny, soprannome con cui la bambina viene chiamata. Le due artiste sono molto legate: la loro amicizia dura da più di dieci anni, da quando entrambe parteciparono ad Amici, il talent show che ha segnato l’inizio delle loro carriere. Ognuna considera l’altra come una parte fondamentale della propria vita, tanto che la stessa Emma ha scritto come didascalia allo scatto: «La pezza + la pezzettina di cuore».

Penelope, la figlia di Alessandra

Penelope, nata il 6 settembre, ha circa due mesi e mezzo ed è figlia di Alessandra e del compagno Valerio Pastore, insieme dal 2021 e prossimi al matrimonio. Lui lavora come tecnico del suono, ruolo che lo porta spesso a collaborare con la cantante, con la quale ha costruito la sua famiglia.

Nelle ultime settimane, però, Alessandra ha dovuto fare i conti con una serie di notizie false diffuse online riguardanti la salute della bambina. Titoli come «La figlia di Alessandra Amoroso potrebbe non svilupparsi a causa di problemi alle ossa» o «Le condizioni della bambina sono più serie di quanto immaginassi» hanno iniziato a circolare sui social. Informazioni prive di qualsiasi fondamento, come ha tenuto a precisare l’artista, smentendo ogni voce allarmistica.