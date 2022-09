La morte di Rosario, papà di Emma Marrone, scomparso all’improvviso a 66 anni ha lasciato tutti senza parole. Chi ha potuto conoscere con meno superficialità la cantante salentina, sapeva bene il legame speciale che la univa alla figura paterna. Non è un caso se nei suoi confronti si è sollevato un cordoglio social composto e toccante, con una pioggia di messaggi da parte di moltissimi amici ed artisti.

Emma torna sui social dopo il grave lutto: la dedica di Elisa

Dopo il grave lutto ed i funerali del padre che si sono tenuti ieri pomeriggio nella sua Aradeo, Emma è tornata brevemente sui social per ringraziare pubblicamente per l’affetto ricevuto nelle ultime ore: “Grazie a tutti per l’amore che ci avete donato”, si è limitata a scrivere su Twitter, accompagnando la frase con l’emoji di un cuore rosso.

Tra coloro che hanno dedicato un pensiero d’affetto alla cantante salentina, c’è anche Elisa, amica e collega, la quale ieri sera è stata impegnata al Teatro Antico di Taormina per un concerto live. Elisa ha voluto dedicare al papà di Emma una delle canzoni più emozionanti di sempre, “Hallelujah” di Leonard Cohen. Prima di esibirsi l’artista ha commentato:

Oggi mi piacerebbe, siccome lo sto pensando, non voglio tenerlo solo per me. Ma sto pensando a lei e sto pensando alla sua famiglia. Sicuramente possiamo farlo tutti insieme, visto che è amatissima. Un’amica, una sorella. Oggi vorrei dedicare Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma che è volato in cielo. Il mio pensiero va a lei e alla sua famiglia. Questo è per la mia sorellina.

Il video è da brividi.