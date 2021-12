Notizie carine e dove trovarle by Giulia Salemi. Nella seconda stagione di Emily in Paris, l’attrice Lily Collins ha indossato un abito firmato Balmain già sfoggiato dall’italo persiana nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso anno.

Nel corso del nono episodio della serie, uscita lo scorso 22 dicembre su Netflix, Emily Cooper si presenta nell’ufficio di Savoir indossando un tubino metà bianco e metà nero firmato Balmain: vi ricorda qualcosa?

Un outfit eccezionale che la protagonista ha sfoggiato con eleganza e stile facendoci entrare in un dejavù che ci ha confermato Giulia Salemi condividendo una storia su Instagram: “Ah che bel vestito Emily…ragazzi vi ricordate? Giusto, dopo Dynasty anche Emily in Paris”.

Ed infatti, proprio lo stesso vestito, è stato indossato da Giulia nel corso di una puntata in diretta del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso anno.

L’abito in questione, per chi fosse interessato, ha un costo di 1.690 euro.

Lily Collins ha indossato in Emily In Paris 2 lo stesso vestito indossato da Giulia Salemi al GF Vip: la reazione della vippona pic.twitter.com/aFNKCJxQEq

Lo stile di Emily è decisamente in evoluzione. Mentre continua ad essere intelligente, ottimista e originale, con il susseguirsi delle stagioni diventerà più consapevole e mostrerà la sua scalata professionale. Prima di iniziare le riprese di Emily in Paris, Lily Collins ha visitato la mia ArtFashion Gallery a New York City. Ho fatto un po’ di shopping preliminare e lei è venuta e quella è stata la nostra prima volta per conoscerci. Dopo di che, e prima di andare a Parigi, abbiamo continuato la nostra comunicazione con le foto del guardaroba di “Emily” per il progetto.