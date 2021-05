Emanuela Tittocchia nuda nel letto con Awed: lui in imbarazzo “Ti ho visto le tett*!”, lei “Mi sto svegliando”

Dopo il bacio tra Emanuela Tittocchia ed Awed, continua all’Isola dei Famosi la simpatia speciale tra i due amici. Grazie al premio ottenuto nella prova ricompensa, i due naufraghi hanno potuto godere di un comodissimo e profumato letto. Questo ha contribuito ad innescare tra i due un feeling mai sopito.

Emanuela Tittocchia nuda nel letto con Awed all’Isola dei Famosi

Tra l’attrice e lo youtuber ci sono 26 anni di differenza, ma questo non sembra affatto essere un problema per nessuno dei due. Nell’ultimo daytime dell’Isola, Awed e la Tittocchia si sono ritrovati a condividere il comodo premio in presenza solo di qualche cameraman silenzioso che riprendeva la loro notte bollente.

Ritrovatisi insieme a letto, l’influencer ha avanzato una proposta a Emanuela Tittocchia: “Manu, voglio concederti un massaggio. Sei pronta?”. L’attrice non si è affatto tirata indietro ed anzi ha accettato chiedendo all’amico di aiutarla a spogliarsi.

E così la Tittocchia si è ritrovata quasi nuda davanti al giovane amico che incredulo ha commentato:

Ma io non ci credo, tu sei nuda. Ti ho visto le te**e!

Nonostante l’imbarazzo e la presenza dei cameraman a breve distanza, Awed ha concesso il suo promesso massaggio all’amica che si è lasciata andare ad una confidenza:

Tu lo sai che io è come se mi stessi un po’ svegliando. Mi sembra di ritrovare un po’ di leggerezza. La sto ritrovando…

QUI IL VIDEO