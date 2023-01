L’apertura dell’inchiesta del Vaticano sul caso Emanuela Orlandi, a distanza di quasi quaranta anni dalla sua misteriosa scomparsa, ha riacceso l’attenzione anche su un altro caso, quello di Mirella Gregori. La giovane, cittadina italiana e coetanea di Emanuela, scomparve in circostanze misteriose un mese e mezzo prima della Orlandi. Il loro destino, tuttavia, sarebbe tristemente collegato.

Emanuela Orlandi, Mirella Gregori ed Elisa Claps: intervengono i fratelli

Le sorelle di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori sono intervenute ieri sera, in diretta a Chi l’ha visto, per commentare le novità e la decisione inaspettata della Santa Sede di aprire una inchiesta sul giallo. Ad intervenire in diretta è stata la sorella di Emanuela, Natalina Orlandi:

Spero che questa nuova iniziativa porti almeno a togliere alcuni dubbi, alcuni quesiti. Sembra che si cominci sempre una cosa che poi si disperde.

In studio anche Antonietta, sorella di Mirella Gregori, la quale spera che l’apertura del fascicolo possa portare anche a qualche utile novità relativa al caso della scomparsa di sua sorella:

Spero che la procura di Roma colga l’occasione per approfondire l’inchiesta anche su mia sorella. Non possiamo archiviare il caso, non possiamo archiviare le nostre sorelle. Ho scritto a Papa Wojtyla ma non ho mai avuto risposta, mi hanno confermato che è arrivata, anche la lettera che scrisse mia mamma, è arrivata sicuramente, ma nessuna risposta.

A smorzare le speranze delle due donne è però la telefonata in diretta di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, le cui parole sono a dir poco inquietanti:

Sono molto scettico sull’inchiesta del Vaticano, le parole rivolte a Pietro (fratello di Emanuela, ndr) sono le stesse tante volte rivolte a me. La loro occupazione principale è delegittimare chi cerca la verità.