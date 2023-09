Emanuel Lo, all’anagrafe Emanuel Lo Iacono, è il professore di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ballerino, coreografo, regista e autore, è il compagno ufficiale di Giorgia, dalla quale nel 2010 ha avuto un figlio di nome Samuel, ecco tutte le curiosità.

Emanuel Lo, compagno di Giorgia e padre di Samuel: tutte le curiosità

Emanuel Lo e Giorgia stanno insieme da vent’anni. Nel 2010 sono diventati genitori per la prima volta di Samuel, che oggi ha 12 anni ma di cui non hanno mai condiviso alcuna foto social.

Emanuel Lo Iacono, nato a Roma l’11 luglio 1979 sotto il segno del Cancro, ha fin da giovane mostrato una straordinaria predisposizione per il mondo dell’arte. La sua passione lo ha spinto a immergersi in diverse forme espressive, tra cui lo studio del pianoforte, della chitarra e la scrittura dei testi.

Questo poliedrico artista, oggi 44enne, ha iniziato a destreggiarsi anche nell’ambito della danza, dimostrando un talento straordinario che lo ha portato a esordire nel 1996 come ballerino e assistente coreografo in programmi televisivi di Rai e Mediaset.

La passione di Emanuel per la musica si è tradotta anche in una carriera di successo come musicista. Nel 2007, ha pubblicato il singolo “Woofer,” estratto dal suo album d’esordio intitolato “Più tempo”, realizzato in collaborazione con il rapper Tormento.

La sua collaborazione artistica e sentimentale con la talentuosa cantante Giorgia ha dato vita a un sodalizio che si è riflesso anche nel lavoro. Insieme hanno contribuito alla creazione di album come “Stonata” e “Dietro le apparenze,” pubblicati nel 2011.