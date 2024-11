“Pronta per Sanremo?”, Ema Stokholma preoccupata per la salute mentale di Mew: fan offesi, la replica

Nella prima puntata di Sanremo Giovani andata in onda su Rai 2, Ema Stokholma, tra i giurati della competizione, ha espresso dubbi sulla partecipazione di Mew, artista in gara per le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025. La conduttrice ha citato il delicato percorso personale della cantante, già costretta a lasciare il talent Amici 23 per problemi di salute mentale, sollevando interrogativi sulla sua capacità di reggere la pressione del Festival.

“La salute mentale è importante”: il monito di Ema Stokholma su Mew

Ema Stokholma, rivolgendosi direttamente a Mew, ha espresso tutti i suoi dubbi in merito, dichiarando:

Caratterialmente Mew… Noi siamo anche responsabili, io potrei essere tua madre. Hai già avuto delle difficoltà con l’approccio a questo mondo e io avrei un po’ paura, mi sentirei un po’ responsabile. Non vorrei rischiare, la salute mentale è importante.

La cantante ha prontamente risposto, rassicurando la giurata e il pubblico:

Sicuramente è tosto, so che ci sono dei momenti no e dei momenti sì. Io ci sto provando e ci sto riuscendo.

Mew ha poi confermato di essere attualmente in un momento sì, tranquillizzando Ema, che tuttavia è stata attaccata sui social da alcuni fan dell’ex allieva di Amici:

Ho sempre considerato Ema una persona estremamente sensibile ma questo commento p***o è fuori da ogni grazia divina.. ma che significa?? Vi giuro non ho parole, sono estremamente delusa e spiazzata.

Al commento giunto su X, però, la Stokholma ha voluto replicare:

Ti perdono la bestemmia, ti rispondo comunque. Stranamente solo i fan si sono offesi. Quindi mi chiedo, la salute mentale di questi talenti cosi giovani, a chi davvero importa? A me tantissimo, soprattutto dal momento che ne parlano loro. Ai fan a quanto pare: zero! Inquietante.

Il ritiro di Mew da Amici

Mew, all’anagrafe Valentina Turchetto, aveva abbandonato Amici 23 a gennaio 2024, citando il suo benessere mentale come motivo principale. In un post sui social, aveva scritto:

La depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita; in questo caso, era il più bello della mia vita.

Da allora, l’artista ha intrapreso un percorso di cura per affrontare queste sfide. Ora, con la partecipazione a Sanremo Giovani, Mew sembra intenzionata a dimostrare che è pronta a rimettersi in gioco.