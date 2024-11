Durante la prima puntata di Sanremo Giovani, trasmessa martedì 12 novembre, la conduttrice e giurata Ema Stokholma si era espressa su Mew, una delle finaliste in gara, sollevando alcuni dubbi. Nel dettaglio, la giovane artista, nota per aver partecipato al talent Amici, è stata oggetto di un commento diretto sulla sua capacità mentale di affrontare il Festival.

Mew, 24 anni, ha lasciato il pubblico e la giuria colpiti dalla sua performance. Tuttavia, Ema Stokholma ha sollevato dubbi sulla sua partecipazione al Festival, facendo riferimento alle difficoltà personali che l’artista ha affrontato in passato, inclusa la decisione di abbandonare Amici per prendersi cura della propria salute mentale.

“La salute mentale è importante, il benessere delle persone è molto importante. Il Festival è molto tosto. Non so se tu sei veramente pronta”, ha dichiarato Ema durante il suo intervento.

Le dichiarazioni di Ema Stokholma hanno riacceso il dibattito sull’importanza della salute mentale e, ospite de La volta buona, ha voluto spiegare al pubblico di Caterina Balivo cosa intendesse:

In realtà forse sono stata fraintesa, a volte forse non mi esprimo bene, non lo so. Ho notato che i fan di Mew in questo caso si sono scagliati contro di me. Semplicemente lei ha avuto delle difficoltà già dentro ad un talent, e l’ha detto. Si è ritirata perché aveva avuto problemi di salute mentale, lo dice anche nel video di presentazione di Sanremo Giovani. Quindi io mi sento anche responsabile, potrei essere tua madre, letteralmente, quindi penso che abbiamo noi che facciamo questo mestiere un ruolo. Io quando ero a Sanremo e c’era accanto a me Sangiovanni, era difficile andare avanti nella serata perché era carico di emotività. E lui si è preso una pausa…