Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono lasciati. Lei ha tolto il “segui” al ballerino di Ballando con le stelle e, proprio durante il programma, Mariotto ha confermato il suo attuale stato sentimentale.

Proprio Ema, tra le pagine di DiPiùTV, ha svelato il motivo della loro separazione: “Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti”.

Poi ha aggiunto:

Ema e Angelo parlavano pure di matrimonio:

E per quanto riguarda Ballando con le stelle e la danza Ema Stokholma ha aggiunto:

Pratico danza classica, il ballo è una passione che mi ha travolto e per il momento non mi ha ancora deluso, come mi ha deluso invece l’amore. Grazie al ballo sto riuscendo a mantenere un equilibrio profondo.

Ospite di Eleonora Daniele durante “Storie Italiane”, il ballerino di Ballando si è confrontato con la conduttrice parlando della fine della relazione con Ema:

Nella vita di tutti noi ci sono momenti up e momenti meno up, non down. Non siamo sempre sorrisi, è giusto così. E’ stato un anno abbastanza ricco per me, di emozioni ed esperienze.

Ho avuto delle giornate no. In merito a questo argomento ho sempre scelto la riservatezza perché sono un padre e un professionista.

Poi caratterialmente tengo proprio a non essere così pubblico nonostante il lavoro che mi espone tanto. Quindi le mie dichiarazioni non ci sono state.

E’ stato un anno bellissimo, lei è una splendida persona, siamo stati benissimo. Come tutte le coppie, sanno quando iniziano a stare insieme ma non sanno quando finiranno. Così è stato.

Io sono rimasto in silenzio e mi sono concentrato sulle mie figlie. L’unica certezza che ho è il mio lavoro, tutto il resto va come deve andare.