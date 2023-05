Elodie ha vinto il David di Donatello nella categoria Miglior Canzone Originale grazie al brano “Proiettili”, contenuto nel film Ti mangio il cuore. La pellicola ha significato anche il suo debutto nel mondo della recitazione. A salire sul palcoscenico in occasione della serata che celebra il meglio del cinema italiano, è stata anche la seconda artista che con lei canta il brano, Joan Thiele.

Per Elodie si tratta del primo David di Donatello. La cantante, artisticamente nata sul palcoscenico di Amici, ha reagito con estrema sorpresa (già diventato un meme sui social) dopo essere stata nominata da Carlo Conti durante la premiazione. Ha quindi raggiunto, stupita, il palcoscenico, commentando:

Sono molto emozionata, non me lo aspettavo, ma perché io non vinco mai. L’importante però non è vincere, ciò che importa è fare le cose con amore e incontrare belle persone e io ne ho incontrate tante. Grazie per avermi dato questa possibilità.