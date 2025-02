Nelle ultime ore si è acceso un vero e proprio caso attorno a Elodie. Secondo indiscrezioni, la cantante si sarebbe infuriata nel dietro le quinte dell’Ariston a causa di un presunto strappo al suo abito di scena. Oggi, ospite a Domenica In, la Di Patrizi ha deciso di fare chiarezza, mettendo fine ai rumors.

Durante la puntata speciale su Sanremo 2025 del talk show domenicale condotto da Mara Venier, Elodie, incalzata dal giornalista Davide Maggio, ha smentito categoricamente i rumors e ha reagito con fermezza alle insistenti domande sul ‘caso’:

Sono ca**te che scrivete voi, come al solito. Inventate le cose. Nessuno mi ha strappato il vestito. Vi pare che mi arrabbio per una cosa del genere? Che mi sono rincogl**nita? Un vestito è un vestito. Davvero mi fate così cretina da pensare che mi arrabbio per questo? Sono una persona intelligente. Nessuno mi ha toccata.