Elodie nuovo volto tv? Verso la conduzione di due programmi Mediaset

Elodie sarà il futuro della televisione italiana? Il suo destino sembra essere proprio sul piccolo schermo ed in particolare a Mediaset. Dopo l’esperienza da co-conduttrice al Festival di Sanremo 2021, la giovane cantante avrebbe colpito positivamente più di qualcuno. Secondo quanto rivela il settimanale Vero, sarebbe persino in lizza per condurre due programmi sulle reti Mediaset.

Elodie nuovo volto tv?

Secondo le indiscrezioni, Elodie sarà la prossima conduttrice della trasmissione Le Iene. Sarebbe lei la “sostituta” di Alessia Marcuzzi, che ha deciso di salutare Mediaset dopo 25 anni di onorata carriera. La cantante conosciuta grazie ad Amici dovrebbe entrare in scena a Le Iene a partire dal prossimo gennaio ma nei mesi precedenti gli impegni non mancheranno dal momento che sarà occupata nella realizzazione del suo nuovo album.

Pare però che le indiscrezioni sul conto di Elodie non si siano del tutto esaurite dal momento che la cantante sarebbe in lizza anche per la conduzione di un nuovo programma musicale atteso su Canale 5 nella prossima stagione tv. Il 2022, quindi, potrebbe rappresentare l’anno del successo televisivo per la giovane cantante.

Nel frattempo, Elodie sta per esordire anche nei panni di attrice nel film Ti mangio il cuore diretto da Pippo Mezzapesa, le cui riprese inizieranno in autunno.