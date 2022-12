Elodie e Andrea Iannone fanno ormai coppia fissa da tempo. Dopo i gossip sul loro conto, ormai non si nascondono più, vivendosi il loro amore alla luce del sole. La loro storia non sembra andare incontro ad alcun intoppo, eppure sul conto della cantante sembrano diffondersi voci poco piacevoli.

“Elodie non è più la stessa”: colpa di Andrea Iannone? Gli ultimi gossip

A riferire il ‘sentiment’ degli amici di Elodie è stato Alberto Dandolo, penna di Oggi e Dagospia, il quale ha svelato alcuni retroscena recenti sulla storia tra la cantante e Iannone:

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone. Qualche sera fa i due piccioncini sono stati avvistati in piena notte nel privé di un noto locale, un ex night club, a pochi passi dalla stazione centrale di Milano.

Fin qui tutto bene, se non fosse che la coppia avrebbe assunto un atteggiamento poco familiare nei confronti dei fan che erano presenti in discoteca:

Scortati come due star di Hollywood i due però si sono categoricamente rifiutati di assecondare qualsivoglia richiesta di selfie e contatti da parte di alcuni ammiratori ospiti della discoteca. Apparendo freddi e scostanti.

Elodie pare sia cambiata e, come racconta Dandolo, a riferirlo sarebbero proprio i suoi amici. Ecco cosa scrive ancora l’esperto di gossip:

“Elodie negli ultimi tempi sembra essere cambiata. Non è più la ragazza semplice e spontanea che abbiamo conosciuto” ripetono come un mantra alcuni amici storici della cantante romana. In molti di loro attribuiscono questa sua metamorfosi alla frequentazione con Iannone.