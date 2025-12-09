Elodie, il possibile motivo personale dietro lo stop

Elodie, la pausa dal lavoro e il possibile motivo personale dietro lo stop

La cantante ha annunciato che si fermerà per un periodo piuttosto lungo. Intorno a questa decisione stanno circolando alcune indiscrezioni – non confermate da Elodie – che hanno subito acceso la curiosità dei fan.

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, potrebbe esserci un progetto molto personale dietro lo stop. Santo Pirrotta, in un pezzo uscito il 7 dicembre, racconta infatti: “Mentre si spengono le luci dello show, si accendono le domande: cosa succederà adesso? C’è chi sussurra che stia progettando il matrimonio, forse persino di diventare mamma”.

Non c’è nulla di certo, ma l’ipotesi non appare così improbabile. Elodie ha appena concluso un tour che l’ha portata a ringraziare il pubblico in lacrime: “Grazie veramente di cuore. È stato un tour bellissimo. Mi avete dato tanto amore. Vi ringrazio, spero che ci siete divertiti. Io ce la metto sempre tutta, con qualche errorino, ma siamo arrivati alla fine”. Poi l’annuncio dello stop: “Adesso mi fermo per un po’, ma ho già tutto in testa, perché mi fate venire voglia di lavorare tanto e non vedo l’ora di tornare da voi. Posso già dirvi che ritorno nel 2027, grazie”.

Il tema maternità e le parole della cantante

Il fatto che si parli di un possibile desiderio di maternità trova un appiglio nelle stesse dichiarazioni fatte da Elodie in passato. Ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, lo scorso maggio aveva scherzato sull’età e sul suo rapporto con le ballerine del corpo di ballo: “Sono più grande di loro, per loro sono come una zia. Hanno vent’anni, io ne ho 35. Ho un’età da zia, anche da mamma… un’età giusta anche per”. Quando dal pubblico era arrivato un “Per procreare”, Fazio aveva domandato: “Ma mi dici tutto questo perché devi dirci qualcosa?”. Lei aveva risposto ridendo: “Che sto diventando zia? No per il momento ancora non mi ha chiamato mia sorella”, chiudendo velocemente l’argomento.

Già prima, in un’intervista a Vanity Fair, Elodie — legata sentimentalmente ad Andrea Iannone dal 2022 — aveva ammesso di pensare ai figli e di aver valutato anche la possibilità di preservare gli ovuli. “Finora mi ha frenato la paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare”, aveva confidato nel giugno 2024. Aveva poi aggiunto di sentirsi ancora molto giovane dentro: “La verità è che ho 34 anni eppure me ne sento 16: è strano, sono donna quando realizzo progetti di lavoro importanti, per il resto sono una ragazzina che va in giro con la felpa con il cappuccio e crede di essere un po’ Gian Burrasca. Ma si può essere Gian Burrasca e insieme una mamma?”.

Ora, dopo mesi di impegni e un tour di grande successo, non è escluso che abbia scelto di fermarsi per dedicarsi un po’ a sé stessa e ai suoi progetti personali, qualunque essi siano. L’unica certezza, per ora, è il suo ritorno: il 2027, come lei stessa ha promesso, la rivedrà sul palco con nuove idee da realizzare.