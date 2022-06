Elodie svela qual è il suo attuale rapporto con Marracash

Elodie si è raccontata in una lunga ed intensa intervista a 7 del Corriere della Sera. Regina delle hit estive e paladina dei diritti uguali per tutti, è stata la madrina del Pride dove a Roma ha fatto ballare il popolo arcobaleno all’insegna della sua Bagno a mezzanotte.

Elodie ha ammesso di essere stata fortunata nella vita. Nonostante abbia dovuto affrontare vari problemi, su una cosa ha sempre potuto contare: l’assenza nella sua famiglia di qualunque forma di pregiudizio. Oggi sa di essere dalla parte giusta, di essere esattamente ciò che avrebbe voluto sin da piccola. Ripensando al Pride ne parla con estrema emozione:

Nella sua lunga intervista molto personale Elodie si è soffermata anche su ciò che la attira di un uomo:

Inevitabile non arrivare a Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash, che nel 2019 canta con lei nel video di Margarita. Già allora era amore?

Durante il video il flirt era già vero. È stato molto forte con Fabio: l’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno. È animalesco, ha quel tormento animale, e poi mi stupisce quante cose sa e quante me ne ha insegnate nel tempo. È elegante, era molto bello vederlo scrivere le sue canzoni. Ed è stato l’essere umano che più mi ha agitato. C’erano paura e desiderio, ci studiavamo ed era difficile acciuffarci. Molto difficile. Molto molto. Difficile. Sì. Difficilissimo.

Ma cosa c’è oggi tra Elodie e Marracash?

Come ha detto lui di recente, ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto non convenzionale, che esiste, è molto forte, complesso. Per il momento è complicato. Io in questo momento provo tanto amore e non mi interessa come poi si trasformerà, ma so di esserne più cosciente. Quando le cose sono difficili, sono cose per gli adulti. Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice.