Perché Elodie e Marracash si sono lasciati? La cantante rompe il silenzio

A distanza di alcuni mesi dalla fine della relazione tra Elodie e Marracash, la cantante ha rotto il silenzio e per la prima volta ha parlato dei motivi dietro la loro rottura. Perchè si sono lasciati? Le voci relative alla fine del loro amore erano iniziate a circolare lo scorso ottobre, fino alla “conferma” mai ufficiale, giunta con un ulteriore gossip, ovvero alcune foto che immortalavano Elodie con un altro, il modello Davide Rossi.

Elodie parla della rottura con Marracash

Proprio gli scatti di Elodie mentre baciava Davide Rossi andarono a confermare la fine della relazione con Marracash ma adesso, a sorpresa, la cantante si è dichiarata single in una intervista a Grazia.

Un flirt lampo, dunque, quello tra la ex di Amici e l’ex modello di Armani, anche se non è escluso che la cantante voglia tenere lontana la sua nuova storia dai riflettori del gossip. Lei, di contro, nell’intervista al settimanale Grazia spiega, senza fare alcun riferimento a Rossi: “Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola”.

Elodie ha aggiunto di non amare le etichette nei suoi rapporti di coppia:

E comunque che sono significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che quello è il ‘mio’ ex? Io odio le regole che impone la coppia.

La cantante, che oggi vive con la sorella Fey a Milano, ha spiegato infine come mai è finita tra lei e Marracash: il loro rapporto non poteva essere etichettato o messo sotto una definizione, ma spiega “per me continua ad essere famiglia”. Tuttavia non è mai riuscita a vedere un futuro insieme, basti pensare che non hanno mai convissuto:

Non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?

Adesso Elodie ha deciso di concentrarsi su se stessa e sui tanti nodi ancora da sciogliere: