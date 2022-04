Cosa sta accadendo tra Elodie e Marracash? La coppia è tornata insieme? Si riaccende il gossip attorno ai due cantanti, pizzicati a Milano in compagnia. Già da qualche tempo il gossip su un loro presunto ritorno di fiamma aveva iniziato a circolare con una certa insistenza, adesso in qualche modo alimentato anche dalla recente paparazzata.

Elodie e Marracash stanno di nuovo insieme? La paparazzata rompe il silenzio

Se non proprio un ritorno di fiamma, certamente un riavvicinamento tra Elodie e Marracash. A testimoniarlo sarebbero gli scatti pubblicati sull’ultimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, che farebbero ipotizzare la ripresa della frequentazione a distanza di qualche mese dalla loro rottura. I due ex (o presunti tali) sono stati avvistati insieme a Milano.

Al momento non sono chiari i motivi del loro riavvicinamento, dunque sarebbe troppo presto parlare di un possibile ritorno di fiamma o di una amicizia (anche) professionale. Fatto sta che i due sono stati paparazzati nuovamente vicini. Secondo le foto di Chi, il rapper si troverebbe sotto casa di Elodie intento a salire. Forse per riportarle qualcosa dimenticata in un loro precedente incontro? Non ci è dato sapere. Subito dopo lei sarebbe scesa per incontrare delle amiche.

Non è escluso che possa davvero esserci un riavvicinamento tra i due cantanti sebbene possa apparire fin troppo azzardato riparlare subito d’amore. Vero è che a quanto pare la frequentazione tra Elodie ed il modello, intrapresa dopo la rottura con Marracash, sarebbe già giunta al capolinea. Adesso i due potrebbero riprovarci?