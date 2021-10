Quello che sembrava essere solo un mero gossip, ora troverebbe sempre più conferma: la storia tra Elodie e Marracash sarebbe giunta al capolinea. Di recente lei era stata paparazzata in compagnia di un altro uomo che era stato già ribattezzato come il suo nuovo presunto amore. Adesso però si aggiungono nuovi dettagli.

A riferire anche della rottura tra Elodie e Marracash ci pensa Dagospia. Nelle chicche di gossip di Ivan Damiano Rota e Ruotino di Scorta, infatti, vengono aggiunti nuovi clamorosi dettagli che spiegherebbero i motivi dietro la fine della loro storia:

I fan sono andati in tilt per il gossip sulla presunta fine della storia tra il rapper Marracash e Elodie. Nessuno dei due ha per ora o confermato o smentito le voci che circolano. Siamo però in grado di fornirvi un dettaglio esclusivo di cui tutta Milano parla: alla base della rottura ci sarebbe l’interessamento del rapper per un’altra cantante in ascesa ovvero la bella e darkissima Rosmy.