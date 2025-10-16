Elodie, Leotta e Canalis: cena “segreta con tende oscuranti”

Cena super riservata per Elodie, Diletta Leotta ed Elisabetta Canalis: paparazzi e un gesto finale inaspettato

Una serata all’insegna della discrezione, ma che non è passata inosservata. A Milano, in un noto ristorante giapponese, Elodie, Diletta Leotta ed Elisabetta Canalis si sono ritrovate per una cena tra amiche, accompagnate (quasi tutte) dai rispettivi partner. L’unica “single” della serata era Diletta Leotta, il cui marito, Loris Karius, si trovava in Germania per motivi professionali.

La richiesta di privacy è stata chiara fin da subito: per garantire la massima riservatezza, il locale ha montato delle tende oscuranti intorno al tavolo, cercando così di tenere lontani gli obiettivi indiscreti dei fotografi. Un tentativo riuscito a metà, visto che i paparazzi del settimanale Oggi sono comunque riusciti a immortalare le tre star all’uscita dal ristorante.

Al centro dell’attenzione, però, non c’era solo la cena tra celebrità. I riflettori si sono accesi soprattutto su Elisabetta Canalis e il compagno Alvise Rigo. Lei, 47 anni, ex velina e volto noto della TV italiana; lui, 32, ex rugbista e oggi personaggio televisivo. La coppia, ormai ufficiale, è stata vista lasciare il locale insieme per poi dirigersi verso un hotel di lusso nel centro di Milano.

Secondo i ben informati, l’incontro è nato proprio dal desiderio di Elisabetta di presentare il nuovo fidanzato alle sue amiche più strette, Elodie e Diletta.

Arriva il dito medio ai paparazzi da parte di..

La serata si sarebbe svolta in un clima rilassato, tra confidenze e sorrisi, fino al gesto finale della Canalis: un dito medio rivolto ai paparazzi, ironico e scherzoso, come confermato da uno degli stessi fotografi presenti.

Una cena “quasi segreta” che, nonostante le tende e i tentativi di privacy, è finita comunque sotto i riflettori, tra sguardi complici, nuovi amori e un tocco di provocazione.