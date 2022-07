Elodie, ospite stasera venerdì 15 luglio de La Confessione, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove dalle 22.45, parlerà dei sentimenti che la legano a Marracash suo (ex?) fidanzato con il quale sta vivendo una storia d’amore molto particolare.

Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza. Lui è rimasto molto affascinato da me come essere umano perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv. Mi diceva: ‘La tua storia in realtà è un punto di forza‘.

Io, però, avevo ancora molta paura della critica, cosa che oggi ho sempre meno. Fabio tuttora è una persona molto importante per me. Se ho bisogno di un parere, se ho un’idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui.

Nessuno mi ha mai fatto l’effetto che mi ha fatto lui. È animalesco. È un uomo. Ha una silhouette elegante, ha sia l’eleganza che un animo animalesco. E’ tante cose, è difficile spiegare Fabio (Fabio Bartolo Rizzo è il vero nome del rapper milanese, ndr), questa è la verità, è molto difficile. Però la cosa che mi piace è nello sguardo di una persona che non è mai…