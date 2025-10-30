Elodie, incidente durante il concerto: cos’è successo – VIDEO

Elodie colpisce la testa durante il concerto ma continua a esibirsi – VIDEO

Durante la prima tappa del suo nuovo tour, Elodie ha vissuto un piccolo incidente sul palco, dimostrando però ancora una volta la sua grande professionalità.

L’incidente sul palco di Jesolo

La tournée nei palazzetti della cantante romana è partita ieri sera dal Palazzo del Turismo di Jesolo, dove Elodie ha regalato al pubblico uno show intenso, ricco di cambi d’abito e coreografie spettacolari. Nel corso della performance si è verificato un imprevisto che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti.

Durante l’esecuzione di Euphoria, brano tratto dall’album Red Light (2023), Elodie si trovava all’interno di una grande gabbia in ferro, elemento scenico centrale della coreografia. Al momento in cui i ballerini hanno provato a sollevarla per farla uscire, la cantante ha urtato la testa contro la struttura.

Il colpo, visibile anche nel video circolato online, è sembrato piuttosto forte. Nonostante ciò, Elodie non si è lasciata distrarre, ha continuato a ballare e a cantare fino alla fine del brano, ricevendo l’applauso del pubblico per la sua determinazione e sangue freddo. Ecco il video:

Elodie rischia la commozione cerebrale per sfamare il suo pubblico una professionista pic.twitter.com/rnJm6q3YY7 — Eros (@erosdat) October 30, 2025

Le reazioni dei fan

Sui social i fan si sono subito preoccupati per le sue condizioni, ma per fortuna l’artista non ha riportato conseguenze gravi. Molti utenti hanno elogiato la sua professionalità e dedizione, sottolineando come sia riuscita a gestire la situazione senza interrompere lo spettacolo.