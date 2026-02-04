Elodie, il gesto con Franceska che spiazza: cos’è successo

Elodie e Franceska Nuredini tornano al centro del gossip. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, le due sarebbero ormai inseparabili e avrebbero deciso di condividere lo stesso tetto. La notizia compare in un trafiletto in copertina, accompagnata da immagini che le ritraggono durante una giornata dedicata agli acquisti per la casa.

Il magazine parla apertamente di convivenza e mostra la cantante e la ballerina prima all’interno di un negozio di arredamento e poi all’esterno dell’abitazione di Elodie, che sarebbe diventata anche la casa di Franceska. A firmare l’articolo è Valerio Palmieri, che descrive così il legame tra le due: “Elodie e Franceska Nuredini sono sempre più legate: le vediamo mentre, a braccetto, vanno a fare shopping per la casa. Al momento nessuna delle due ha commentato la relazione, ma non ce n’è bisogno: basta vedere le foto“.

Negli scatti non compaiono gesti espliciti di intimità, ma una forte sintonia sì: passeggiano insieme, si tengono sottobraccio e appaiono molto complici. Palmieri ricostruisce anche i movimenti della giornata, sottolineando come non sia la prima volta che vengono fotografate insieme in contesti quotidiani. “Ora, dopo aver visto Elodie e Franceska in Thailandia e poi a Milano, dal parrucchiere, le vediamo mentre visitano un negozio di accessori per la casa”, scrive il giornalista, soffermandosi poi su un dettaglio curioso. “La cosa curiosa è che l’attenzione della cantante viene attirata da una borsa dell’acqua calda, di quelle che si usano per scaldare la pancia quando si è malati o, semplicemente, per scaldare il letto la sera, con copertina in peluche a forma di animaletti”.

Dopo lo shopping, le due si sarebbero fermate per qualche selfie con i fan e per uno spuntino veloce, prima di rientrare a casa insieme. Un quadro che, per il settimanale, lascia poco spazio ai dubbi. Non è la prima volta, infatti, che Elodie e Franceska finiscono sulla copertina di Chi, nonostante entrambe non abbiano mai chiarito pubblicamente la natura del loro rapporto.

Le voci su una possibile relazione circolano ormai da settimane. Sui social, immagini condivise al tramonto, abbracci e momenti di quotidianità hanno contribuito ad alimentare le supposizioni. Il primo episodio che ha fatto parlare di un legame più profondo risalirebbe alla notte di Capodanno, quando alcuni presenti avrebbero raccontato di averle viste scambiarsi un bacio in un locale.

A supporto di quella versione sono circolati anche alcuni video, mai del tutto chiari: le immagini sono sfocate e la presenza di altre persone attorno rende difficile capire cosa sia realmente accaduto. Nonostante ciò, tra indizi, apparizioni pubbliche e ora anche la presunta convivenza, l’attenzione mediatica intorno a Elodie e Franceska continua a crescere, mentre il loro silenzio resta invariato.