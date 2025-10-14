Elodie, il bacio con una collega: scoppia il gossip, ecco chi è

Elodie, spunta il gossip sul presunto bacio con una collega, il web si accende

Quando si parla di Elodie, l’attenzione dei media e dei fan non manca mai. Negli ultimi giorni, i social sono stati travolti da nuove indiscrezioni che riguardano la cantante romana e una possibile vicinanza con un’artista donna. Le voci si sono fatte sempre più insistenti, X (ex Twitter) è letteralmente esploso di teorie (alcune vedrebbero Annalisa come amante della cantante di Black Nirvana). Ma un nome è stato fatto, e non è quello di Annalisa.

leggendo in tl una possibile ship tra Elodie e Annalisa, rispondo con queste due lyrics pic.twitter.com/xJvhRnse5G — giuse (@itspxppe) October 12, 2025

Annalisa canta “sei mai stata crocifissa” dopo che Elodie ha posato sulla croce per “mi ami mi odi”…la loro relazione è verissimo ho deciso: veloci fate una fanfiction e una fancam (non con pezzo di cuore o due vite che portano male) pic.twitter.com/AIOOXTYbzf — (@Steroiaa) October 12, 2025

sisi siamo tutti sorpresi da questa storia di elodie e annalisa pic.twitter.com/vs9bYX7MKI — ♡sari (@fairyarii) October 12, 2025

Dopo settimane di rumor, ora si fa sempre più insistente la voce di un presunto bacio tra Elodie e Ariete. Tutto sarebbe accaduto durante una serata al Sanctuary di Roma, subito dopo il concerto del Primo Maggio. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dalle dirette interessate, ma tanto è bastato per far esplodere il chiacchiericcio online.

Le indiscrezioni tra Elodie e Ariete: solo voci o c’è qualcosa di vero?

Quella tra Elodie e Ariete potrebbe essere solo una fantasia alimentata dai fan o dai soliti amanti del gossip, ma il nome delle due artiste, accostato in questo contesto, è bastato per generare migliaia di commenti e ipotesi sui social. Alcuni parlano di semplice amicizia, altri di qualcosa di più. Quel che è certo è che Elodie non è nuova a situazioni simili: già in passato si era parlato di crisi con il compagno Andrea Iannone, poi smentite dai diretti interessati. In un’altra occasione, era persino circolata l’ipotesi di un triangolo con Franceska Nuredini, ballerina del suo corpo di ballo e presenza fissa nei suoi tour.

La verità sui recenti gossip Elodie-Annalisa

A riportare tutti con i piedi per terra ci ha pensato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter: “Migliaia di utenti convinti di aver scoperto chissà quale verità nascosta, ma peccato che la verità sia molto più banale: Annalisa è sposata ed Elodie ha un compagno. Evidentemente però, questi dettagli non bastano a fermare la macchina del gossip”.

Nuovi progetti in arrivo per Elodie?

Mentre il gossip impazza, Elodie continua a dedicarsi alla sua carriera. Dopo il successo del suo ultimo spettacolo televisivo, andato in onda a settembre e accolto con entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica, si vocifera che Mediaset stia pensando a una nuova serata evento tutta dedicata a lei.

Secondo alcune anticipazioni riportate da Libero, la cantante potrebbe essere inserita nel palinsesto televisivo accanto ad altri grandi nomi della musica italiana come Elisa, Umberto Tozzi e Alessandra Amoroso. E non è escluso che una tappa del prossimo tour possa trasformarsi in uno show in prima serata.