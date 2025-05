Elodie e Iannone: quel primo incontro che nessuno si aspettava, come è nata la loro storia d’amore

Nel mondo dello spettacolo, dove ogni sguardo può diventare notizia e ogni incontro potenzialmente virale, a volte capita che le storie più autentiche nascano nel silenzio. È quello che è accaduto tra Andrea Iannone e Elodie, protagonisti di un retroscena che sa di romanticismo, imbarazzo e dolcezza, raccontato con naturalezza e ironia nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan.

Durante l’ospitata, Andrea Iannone ha aperto il cassetto dei ricordi, svelando il primo, glaciale incontro con la cantante Elodie. Un momento che, a detta dello stesso Iannone, sembrava uscito da una scena di un film grottesco.

Il racconto di Andrea Iannone nel podcast Supernova: come è nata la storia d’amore con Elodie

Nel corso del podcast, Iannone ha ripercorso quel primo approccio, avvenuto apparentemente per caso: “Ci siamo conosciuti in vacanza, in Puglia. Anche se, in realtà, ci eravamo già incrociati una volta prima, a Milano, su una terrazza del Park Hyatt”, ha spiegato. Un incontro che, più che scintille, ha fatto nascere… silenzi.

“Era una serata tranquilla, mi avevano invitato Diletta (Leotta) e Luca, un amico in comune”. Il destino li aveva messi uno accanto all’altra, ma l’atmosfera non era certo quella da colpo di fulmine: “Proposi di cambiare posto, ma lei, con un tono fermo, disse di non preoccuparmi. E poi, silenzio totale: per tutta la serata non mi rivolse nemmeno una parola”.

Dalla freddezza al colpo di scena: la seconda occasione tra Elodie e Iannone

Una settimana dopo quel primo incontro, Andrea Iannone e Elodie si ritrovano di nuovo. Stavolta in Puglia, ma con un’atmosfera diversa e un evento in comune: il compleanno di un amico. Una vacanza tra amici, una stanza d’albergo, un balcone.

“Alloggiavo in una struttura con altri amici. Dopo pranzo, mentre mi riposavo, ho visto che Elodie era affacciata al balcone sopra il mio. Allora le ho detto ‘buongiorno sergente’ — ha raccontato sorridendo — e lei mi ha risposto con ‘ciao ciao Andre’”.

Non serviva molto altro. Da quel momento, le distanze si sono accorciate: “È scesa, ci siamo ritrovati tutti insieme a bordo piscina a chiacchierare. E da quel momento non ci siamo più staccati. Abbiamo passato tutta la vacanza insieme, come se fossimo fidanzati da dieci anni”.

Elodie e Iannone: una storia che rompe gli schemi

Il racconto offerto da Iannone nel podcast Supernova arricchisce il mosaico pubblico di una relazione che, per quanto pop e sotto i riflettori, conserva un’anima intima e lontana dalle dinamiche da reality. Un amore che non nasce dal rumore, ma da una lenta scoperta reciproca.

E mentre la cronaca rosa s’interroga ogni giorno su chi si lascia e chi si prende, certe storie ci ricordano che la verità – quella profonda – spesso si cela nei dettagli, nei silenzi, e in un “ciao ciao Andre” sussurrato da un balcone.