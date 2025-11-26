Elodie gli getta il telefono a terra, lui ora rompe il silenzio

Elodie, ripresa da troppo vicino, si irrita. Ma era un giornalista: “Ero lì per lavorare, ecco il video incriminato”

Antonio Caffo, giornalista e fotoreporter di MessinaToday, interviene per spiegare quanto accaduto durante il concerto di Elodie a Messina, dopo essere stato indicato – soprattutto online – come un fan che si era avvicinato troppo alla cantante.

«Sono stato additato, e non solo dai social, come un fan troppo invadente, invece ero entrato da fotoreporter accreditato per MessinaToday», afferma, ricostruendo la dinamica che lo ha coinvolto lunedì sera.

Il fatto è avvenuto al Palarescifina, durante la data siciliana del tour nei palazzetti. Nel corso dell’esibizione su Black Nirvana, due persone posizionate sotto il palco stavano riprendendo la performance da molto vicino.

Elodie, pur continuando a cantare e senza interrompere lo spettacolo, ha spinto via uno dei telefoni, gesto che ha subito catturato l’attenzione dei presenti e che ha innescato commenti e discussioni sui social non appena il video è stato caricato online.

Caffo chiarisce di essere stato autorizzato a scattare nel corso dei primi quattro brani, come da regolamento imposto agli operatori dell’informazione. «Con una decina di colleghi abbiamo seguito i primi quattro brani dell’artista e poi via», puntualizza in un editoriale. Secondo lui, la cantante non avrebbe riconosciuto che si trattava di un membro della stampa. «A poca distanza dal palco, non sopra, ho iniziato a scattare foto e video come mi è stato concesso fino al quarto brano, e lei, come se fossi un fan di passaggio anche troppo invadente, ha pensato bene di colpire il mio cellulare.»

Il video è diventato rapidamente virale, raggiungendo centinaia di migliaia di visualizzazioni e dividendo l’opinione pubblica tra chi ha compreso la reazione di Elodie e chi ha difeso il lavoro del giornalista.

Caffo preferisce comunque mantenere toni pacati, precisando: «Non ho nulla contro Elodie e la sua arte fatta di provocazione che non giudico e che anzi rispetto. Piccolo finale: il mio telefonino per fortuna non si è rotto». Al momento, da parte della cantante non è arrivata alcuna replica ufficiale.