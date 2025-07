Elodie e Marracash, ritorno di fiamma? “Crisi nerissima” con Iannone

Elodie e Marracash, i fan tornano a sognare dopo tanto tempo e, cogliendo alcuni segnali social, sperano in un ritorno di fiamma tra i due cantanti.

Negli ultimi giorni, Elodie e Andrea Iannone sono finiti al centro delle attenzioni mediatiche per una serie di segnali che fanno pensare a una crisi di coppia. Dopo un periodo di relativa tranquillità, i fan della coppia sono ora preoccupati a causa di alcuni indizi che non sono passati inosservati.

Andrea Iannone lontano da Elodie: i segnali di una crisi

Il noto pilota di MotoGP, Andrea Iannone, ha recentemente pubblicato sui suoi social una serie di foto che lo ritraggono mentre trascorre il suo tempo libero da solo o in compagnia di amici stretti. Un dettaglio che non è passato inosservato riguarda la mancanza di Elodie nelle sue immagini, una costante nelle sue precedenti pubblicazioni. Inoltre, sotto questi post non compaiono più i “mi piace” di Elodie, che erano stati una presenza fissa in passato. Questo silenzio sui social ha alimentato i rumor di una possibile crisi.

Il parere degli esperti di gossip: crisi “nerissima”

Il gossip è esploso quando due esperti del settore, Amedeo Venza e Deianira Marzano, hanno iniziato a commentare la situazione. Secondo Venza, la relazione tra Elodie e Andrea Iannone sarebbe attraversando un momento particolarmente critico, definito addirittura una “crisi nerissima”. Anche Marzano ha confermato che, pur non essendo ancora arrivati alla rottura ufficiale, la coppia sta vivendo una fase di difficoltà che potrebbe mettere a rischio il loro rapporto.

Il motivo della crisi: gli impegni di Elodie

Secondo le indiscrezioni, la causa della crisi potrebbe risiedere nei tantissimi impegni professionali di Elodie. La cantante, impegnata in un periodo particolarmente intenso della sua carriera, sarebbe sempre più lontana da Andrea Iannone, che secondo alcune fonti si sentirebbe trascurato. Questo crescente distacco avrebbe messo a dura prova il loro rapporto, con Iannone che potrebbe sentirsi messo in secondo piano rispetto alla carriera della sua compagna.

Un ritorno di fiamma con Marracash?

Oltre alla presunta crisi con Andrea Iannone, un altro rumor che ha preso piede riguarda la cantante Elodie e il suo ex, il rapper Marracash. Secondo alcune voci, Elodie potrebbe essersi riavvicinata al suo ex storico. Questo potrebbe essere un ulteriore segnale di difficoltà nel rapporto con Iannone, che ha suscitato un’ondata di speculazioni tra i fan.

Non solo. Sempre Deianira Marzano ha segnalato tramite i suoi canali social che la mamma di lei era al concerto di lui a San Siro.

Nel frattempo il web impazza:

finalmente elodie si è lasciata sto stappando quello buono prossimamente anche lei festeggerà su una barca con la sua nuova fidanzata (io) — nita (@ALLTSY3ARS) July 3, 2025