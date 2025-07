Elodie e Iannone, il motivo della rottura: cos’è successo

Spunta il motivo della rottura tra Elodie e Andrea Iannone: andiamo a scoprire cos’è successo.

L’estate 2025 è scossa da nuovi rumor sulla relazione tra Elodie e Andrea Iannone, coppia seguitissima da anni. A riaccendere le indiscrezioni è stato Alessandro Rosica, noto esperto di gossip, che ha condiviso una Instagram Story bomba: secondo lui, la cantante avrebbe trovato “messaggi sospetti” sul telefono del pilota e sarebbe proprio quella la causa della loro rottura.

Il sospetto di Rosica: messaggi incriminanti e rottura

Secondo quanto rivelato da Rosica, Elodie avrebbe scoperto una serie di messaggi sul cellulare di Iannone, scatenando tensioni tali da portare al distacco della coppia. Il gossip non è nuovo: fonti vicine avevano già evidenziato una “crisi nerissima” con Iannone che si sarebbe sentito trascurato dai numerosi impegni della cantante. Ma non solo, è scoppiato anche il gossip su un possibile ritorno con Marracash da parte della cantante (qui tutti i dettagli).

Anello misterioso ma gelo social

Aumentano gli indizi di discordia: Elodie ha sfoggiato un anello all’anulare sinistro, scatenando selfie e speculazioni su un possibile matrimonio, ma nel frattempo i due sembrano aver eliminato ogni traccia della loro unione sui social. Un chiaro segno, per tanti, che qualcosa non funzioni.

Nonostante il silenzio ufficiale, entrambi continuano a condividere momenti personali separatamente: Elodie in piscina o in gita con amici, e Iannone tra cartoline di montagna e frasi malinconiche. I fan non hanno più visto una loro foto coppia da settimane.