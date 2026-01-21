Elodie e Franceska, nasce il gossip: nuova coppia?

Elodie e Franceska Nuredini sembrano sempre più affiatate e, questa volta, a immortalarle insieme è stato il settimanale Chi, che le ha persino messe in copertina con un titolo significativo: “L’altra faccia della felicità”. Nella versione online, il titolo è stato reso ancora più chiaro: “Un nuovo inizio insieme”.

Valerio Palmieri, nel suo pezzo, ha raccontato che Elodie e Franceska sono inseparabili e che i fotografi le hanno sorprese mentre uscivano dalla casa della ballerina, per poi rientrarvi insieme dopo una visita dal parrucchiere. “L’amicizia fra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini poteva essere uno di quei segreti di cui è ricco il mondo della musica”, ha scritto il giornalista, “E, invece, sia la cantante che la ballerina hanno condiviso la propria intesa, pubblicando foto della loro vacanza in Thailandia“. Palmieri aggiunge: “I sentimenti di queste ragazze sono sinceri: si sono incontrate, si sono riconosciute, sono state in tour insieme – Franceska faceva parte del corpo di ballo della cantante – e, finito il lavoro, hanno continuato a frequentarsi“.

Da settimane, del resto, i media sostengono che Elodie e Franceska siano una coppia. Le due, che non hanno mai commentato queste voci, le hanno involontariamente alimentate condividendo sui social scatti al tramonto o foto in coppia.