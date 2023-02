Elodie a Sanremo 2023 per la terza volta, con una canzone scritta da lei. Si chiama “Due” il brano che la cantante porta sul palco dell’Ariston e che narra la fine di un amore. Un epilogo doloroso e difficile, proprio come quello avvenuto con la travagliata relazione con Marracash, ormai da qualche tempo giunta al capolinea.

Elodie, la canzone di Sanremo 2023 è per Marracash?

Nella nuova vita di Elodie oggi c’è un amore importante, quello nei confronti di Andrea Iannone. Non una storiella superficiale ma una relazione importante, al punto che si inizia a parlare di convivenza. Eppure le parole del brano portato a Sanremo 2023 sembrano portare in grembo una certa malinconia che farebbe pensare ancora a Marracash:

Sapessi dirti basta / ma il cuore danza / per me le cose sono due / lacrime mie o lacrime tue.

Forse un ricordo, ma niente di più, poiché Elodie e Iannone sembrano fare sul serio, almeno stando ai gossip raccolti dal settimanale Chi e che vede la coppia vivere un momento di grande felicità.

Negli scatti lei appare innamorata e complice dell’ex campione di MotoGp. Mano nella mano, tra baci e coccole, Elodie sembra aver dimenticato la sofferenza per via della fine della relazione con Marracash.

Come rammenta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la loro storia è iniziata la scorsa estate in Puglia ma da allora non si sono più lasciati. Ecco cosa scrive in merito Chi:

Con la canzone Due Elodie chiuderà un capitolo della sua vita, quello di un amore infelice. Perché nel nuovo capitolo della sua vita c’è scritto solo un nome: Andrea Iannone. Il 2023 sarà l’anno in cui andranno a convivere, magari nella nuova casa di lei a Milano che, non a caso, stanno arredando insieme.

A quanto pare non è escluso che Andrea possa essere proprio con Elodie a Sanremo 2023, seduto in prima fila pronto ad ascoltare Due.