Nuova segnalazione con protagonisti Elodie e Andrea Iannone. I due celebri volti del mondo della musica e del motociclismo, sono stati beccati in Sardegna, molto vicini e complici.

“Elodie e Andrea lannone insieme in Sardegna! Chi li ha visti fa sapere che i due erano sempre insieme in atteggiamenti poco equivoci!”, scrive Amedeo Venza su Instagram (aggiungendo la scritta “boom”).

Probabilmente l’appassionato di gossip avrebbe voluto scrivere “poco equivocabili” invece di “poco equivoci”.

Oppure, sta smentendo i pettegolezzi parlando di atteggiamenti solamente amichevoli? Lo scoop è un po’ confuso, ci rendiamo conto.

In attesa di precisazioni, Elodie e Iannone non hanno confermato e nemmeno smentito le voci già circolate sul loro conto.

Ed infatti, proprio la scorsa settimana, the pipol gossip ne aveva parlato tramite una didascalia condivisa su Instagram:

Elodie e Andrea Iannone (ex di Belen, ex di Giulia De Lellis, ndr) si trovavano a cena, in Costa Smeralda, insieme ad altri amici. Fin qui nulla di male. Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie. – scrive la pagina Instagram – Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari.

E oggi Elodie è la musa, la cantante (più brava) e più sexy del panorama italiano. Lei ultimamente si è dichiarata ‘innamorata per sempre del suo ex, il rapper Marracash’ ammettendo però che la storia tra i due era impossibile. E Iannone? Attende il giro fortunato da buon pilota.