Se siete degli estimatori di Elite, la serie spagnola di Netflix giunta alla sua quarta stagione, questa notizia non vi renderà certamente felici e contiene uno spoiler (quindi pensate bene se continuare o meno).

Miguel Bernardeau, il celebre e amatissimo Guzman della serie di Netflix, ringrazia tutti ed ufficializza il suo addio dopo la quarta stagione condivisa in streaming già da qualche settimana.

L’attore ha voluto salutare gli estimatori con un annuncio video ufficiale:

Ciao, sono Miguel Bernardeau e per chi ha guardato il finale di Èlite 4 voglio dirvi addio e mandarvi un grande abbraccio. Voglio dire grazie a tutta la squadra di Èlite, la produzione, la direzione, tutti i miei colleghi, quelli che ci sono ancora e quelli che non ci sono più, vi avrò per sempre nel mio cuore.

È stato un piacere immenso lavorare con voi. Girare questa serie non è mai stato facile, è stata un’esperienza stupenda e alcune volte difficile, ma molto molto costruttiva, ho imparato tanto e sono grato. Perciò, grazie Netflix per questa opportunità e a tutti i creatori. Ma soprattutto, grazie Guzman per avermi insegnato che, non importa chi e quando, non è mai troppo tardi per cambiare. Addio.