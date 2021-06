Le riprese di Elite 5 sono ufficialmente terminate. Nel frattempo su Netflix, dallo scorso 18 giugno 2021 è possibile vedere la quarta stagione che racconta un nuovo anno a Las Encinas, compresi nuovi ingressi nella scuola. Nella stagione ancora inedita, che vedremo tra alcuni mesi, gli studenti saranno pronti ad accogliere altre tre new entry.

Elite 5, cast e new entry: ecco chi lascia la serie

Le riprese della quinta stagione di Elite sono iniziate a metà febbraio 2021 nel centro produttivo di Netflix a Madrid. Dopo la post produzione si scoprirà anche la data di uscita.

Per quanto riguarda il cast della quinta stagione di Elite, dopo la riconferma di Miguel Bernardeau (Guzman), Itzán Escamilla (Samuel), Arón Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar), Georgina Amorós (Cayetana) e Claudia Salas (Rebeka), due di questi non ci saranno.

Si tratta di Aron Piper e Miguel Bernardeau.

In Elite 5 rivedremo invece sia Samuel che Omar alle prese con una nuova relazione dopo la partenza di Ander.

Itzan Escamilla (che interpreta il ruolo di Samuel) continuerà la sua travolgente passione per Ari.

Per quanto riguarda il ritorno di Ester Expósito (che interpreta Carla), sembra che l’attrice sia in trattative per partecipare ad Elite 5 (dovrebbe esserci solo nelle ultime puntate per poi fare ufficialmente ritorno nella sesta stagione).

Nel cast ci sarà sicuramente qualche altro cambiamento che scopriremo in divenire.

Ritroveremo sicuramente i nuovi personaggi che si sono già aggiunti nella quarta stagione, ovvero: Patrick, Ari, Mencia, Phillipe e Benjamin, interpretati da Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch e Diego Martín.

Spazio per tre new entry annunciate per la stagione numero 5: Valentina Zenere (Soy Luna), André Lamoglia e Adam Nourou, nei panni di Sofia, Gonzalo ed Eric.

Quando inizia la quinta stagione?

Élite 5 potrebbe essere distribuito tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 sempre su Netflix.