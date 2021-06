Manu Rios è tra le new entry di Elite 4, la serie TV spagnola amatissima dai più giovani da poco disponibile su Netflix con la sua nuova stagione. L’attore interpreta il ruolo di Patrick Blanco mettendo in difficoltà l’equilibrio di coppia di Omar e Ander.

Così come riportano i colleghi di Biccy, il giovane attore tramite una recente intervista ha svelato qual è la principale differenza tra lui e il suo personaggio:

Patrick è un ragazzo molto impulsivo, non pensa a cosa può succedere a lungo termine a causa delle sue azioni. Personalmente, nella mia vita cerco di pensare a lungo termine e di non essere così impetuoso come lui.

So bene che il mio personaggio si è messo in mezzo ad una relazione. Le persone amano molto questa coppia e cercano di proteggerla. Patrick entra in un terreno pericoloso, ma penso che a molti spettatori piacerà e sarà divertente. È una trama molto dinamica e coinvolgente. Spero di non spezzare il cuore di molti fan per il mio rapporto con Omar e Ander.