Elisabetta Gregoraci torna in Tv dopo il GF Vip: ecco dove e quando

Gli ex Gregorelli non aspettavano altro: molto presto sarà possibile rivedere Elisabetta Gregoraci di nuovo in Tv dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. La showgirl e conduttrice torna alle origini ovvero al timone di Battiti Live, la trasmissione musicale che infiammerà l’estate di Italia 1

Elisabetta Gregoraci torna in Tv dopo il Grande Fratello Vip

La nuova edizione di Battiti Live con Elisabetta Gregoraci andrà in onda sulla rete giovane di casa Mediaset a partire dal prossimo 13 luglio. Ed a proposito dell’evento musicale organizzato dal Gruppo Norba, in onda in diretta su Telenorba e Radio Norba Tv e in differita su Italia 1, TvBlog ha svelato una novità importante:

L’estate si avvicina e per gli affezionati del Battiti Live, c’è un’ottima notizia. Mediaset e Radio Norba, infatti, hanno siglato il rinnovo della partnership fino all’estate 2023. Battiti Live andrà in onda in prima serata su Italia 1, quindi, per le prossime tre estati.

Battiti Live si tiene in varie piazze della Puglia e della Basilicata e sarà sempre condotto da Alan Palmieri, direttore artistico dell’evento mentre nel ruolo di co-conduttrice ritroveremo Elisabetta Gregoraci.

La prossima edizione sarà composta da 5 appuntamenti e da una puntata con il “best of”. Rivela ancora TvBlog:

Il format di quest’anno, per evidenti ragioni legate all’emergenza sanitaria, resterà il medesimo della scorsa edizione: un unico palco principale, ad Otranto, con posti limitati, e performance “on the road” da altre 15 località, tre per ogni puntata. La coppia Alan Palmieri/Elisabetta Gregoraci è stata confermata anche per questa edizione che andrà in onda a partire dal 25 giugno, in diretta, su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. L’appuntamento sulle reti Mediaset, Italia 1, Mediaset Extra ed Italia 2, invece, è verso la metà di luglio.