Sta per tornare Battiti Live con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Nel corpo di ballo dell’evento musicale dell’estate anche Tommaso Stanzani, fidanzato di Tommaso Zorzi (arrivato in Puglia proprio stamane per assistere all’evento e stare insieme alla sua dolce metà).

Elisabetta Gregoraci con Tommaso Stanzani per Battiti Live: Zorzi arriva in Puglia

Elisabetta Gregoraci proprio in queste ore ha condiviso delle Instagram Stories anche con protagonista Tommaso Stanzani. Si presume, quindi, che i due abbiano già fatto amicizia.

Del resto, proprio Lady Montecarlo dopo il Grande Fratello Vip ha mantenuto degli ottimi rapporti d’amicizia con Zorzi.

Tommy Stanzani, inquadrato da EliGreg, appare molto sorridente e felice di questa sua nuova avventura televisiva dopo Amici 20. Nemmeno una settimana fa il giovane ballerino ha conseguito la maturità liberandosi dagli impegni scolastici.

Dopo la pubblicazione del post sulla maturità è arrivato anche il dolce commento di Tommaso Zorzi arrivato in Puglia per stare al suo fianco e partecipare anche a Battiti Live.