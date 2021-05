Colpo di scena nell’affaire Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti. Dopo le insistenti smentite da parte della ex gieffina, sia dentro che fuori la spiatissima casa del Grande Fratello Vip, ecco che a rompere il silenzio in modo particolarmente eloquente è stato proprio il pilota.

Stefano Coletti nelle passate ore ha confermato la frequentazione con Elisabetta Gregoraci. La coppia è uscita allo scoperto in maniera inedita attraverso alcune foto postate nelle Instagram Stories e in un post (poi cancellato) dallo stesso pilota, spiazzando tutti i fan “Gregorelli”.

Nel corso della sua esperienza nella Casa del GF Vip, il gossip su una presunta frequentazione in atto tra la showgirl calabrese ed il pilota era stato insistentemente sollevato ma sempre messo a tacere dalla stessa Gregoraci nonostante le prove “schiaccianti”.

Proprio la presenza di un misterioso uomo fuori dalla Casa aveva spinto Elisabetta a mettere quei famosi “paletti” nella sua amicizia “speciale” con Pierpaolo Pretelli, oggi felicemente innamorato della sua Giulia Salemi.

I “colpetti sul cuore”, gli aerei con frasi emblematiche (le stesse tatuate sul braccio dell’uomo) ed il gossip sulla targa dedicata alla Gregoraci avevano fatto sospettare in qualcosa di più tra Elisabetta e Coletti, ma lei aveva sempre fermamente smentito ogni indiscrezione, fino a ieri sera, quanto il pilotta ha spiazzato tutti con una serie di foto che lo ritraggono proprio in compagnia di Elisabetta, tra cui la famosa auto con la targa a lei dedicata.

A conferma della loro relazione un post su Instagram poi rimosso nel giro di una manciata di minuti, in cui Coletti spiegava:

Vedo tanti insulti. Tengo solo a dire che Elisabetta e io non stavamo assieme prima del Gf. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi due mesi. Quindi non è una bugiarda come state insinuando.