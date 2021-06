E’ trascorso un anno esatto da quando Elisabetta Gregoraci ha deciso di prendere parte al GF Vip conscia che la sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini avrebbe permesso di far conoscere un lato inedito di sé. Oggi la Gregoraci può godere di quasi 2 milioni di fan su Instagram che la seguono con grande attenzione, ammirazione e rispetto.

Elisabetta Gregoraci: la speciale estate dopo il GF Vip

Da luglio per Elisabetta Gregoraci partirà la sua nuova avventura alla guida di Battiti Live ed a proposito di battiti, il suo cuore non ha ancora ripreso a battere ma la stessa conduttrice e showgirl rassicura, tra le pagine del settimanale Chi (che per l’occasione le dedica la cover):

L’amore lo sto ancora cercando perché voglio sentire le farfalle nello stomaco.

Per lei però quella appena iniziata sarà un’estate intensa all’insegna del lavoro. Per il quinto anno la vedremo al timone di Battiti Live in quella che ha definito un’edizione “speciale” perché per gli artisti segnerà la loro ripartenza dopo lo stop forzato legato alla pandemia.

A chi le domanda per chi batte attualmente il suo cuore, la Gregoraci non può che rispondere:

Per mio figlio. So che può sembrare un cliché ma spero in futuro di poterle dare una risposta più ampia. Il giorno in cui mi fidanzerò sarà pubblico. Ho sempre dietro i paparazzi, se mi baciassi con qualcuno avreste già le foto.

Intanto i gossip sulla sua vita sentimentale si rincorrono, come vive il figlio Nathan Falco tutte queste notizie?

Nathan Falco è grande, capisce tutto e sa tutto, basta che vada su Internet e vede quello che accade a me e a suo papà. Da parte nostra c’è attenzione a tutelarlo perché ormai è grande. Abbiamo un rapporto aperto, con lui parlo di tutto per evitare qualsiasi tipo di equivoco. Viviamo a Monte Carlo che è una realtà molto protetta, ma non si sa mai cosa possa uscire sui siti. Anche per quanto riguarda il GF Vip gli ho spiegato bene tutti e ci è servito, non è stato un trauma per lui.

Elisabetta però ha rivelato di provare la mancanza della famose farfalle nello stomaco che, da sognatrice, tanto ama averle. Adesso però sembra essere totalmente concentrata su suo figlio e nel lavoro tanto da replicare, all’ipotesi di un programma Mediaset su misura per lei:

Ci sono tanti bei progetti e spero che qualcuno si possa realizzare. Ci sono tante proposte anche da parte della Rai.