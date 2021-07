Elisabetta Gregoraci opinionista al GF Vip? Ecco la sua risposta

Elisabetta Gregoraci intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, racconta le emozioni provate tornando alla conduzione di Battiti Live. Poi svela se farebbe mai l’opinionista del Grande Fratello Vip.

Per me tornare sul palco è stato rigenerante. Anche se io ho più o meno sempre lavorato. Chi fa questo lavoro ha sofferto molto in questo periodo e ora c’è voglia di normalità, di sentire il calore della gente.