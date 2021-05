Nuovo ammiratore per Elisabetta Gregoraci. Dopo il Grande Fratello Vip le cose con Stefano Coletti non sono andate bene e la ex moglie di Briatore è ufficialmente single.

Elisabetta Gregoraci avrebbe un nuovo ammiratore: ecco chi è

Le chicche di gossip presenti sull’ultimo numero di Chi Magazine, ci rivelano un nuovo croccante ammiratore:

Elisabetta Gregoraci continua a mietere vittime, dopo il Grande Fratello Vip, e a ricevere doni come mazzi di rose rosse. Questa volta l’ultimo, enorme e colorato cesto porta il nome di Francesco Zangrillo, che tempo fa era stato indicato come un flirt di Barbara d’Urso. Elisabetta sui social risponde a Zangrillo con cuori e baci.

Ma chi sarebbe il presunto ammiratore di Elisabetta Gregoraci? Francesco Zangrillo è originario di Milano e sembra lavori come assicuratore all’interno della sua attività proprio nel capoluogo lombardo.

Il precedente scoop

Lo scorso febbraio, Giornalettismo aveva già citato questo nome associandolo a Barbara d’Urso:

Il suo nuovo “lui” si chiama Francesco Zangrillo (nessuna parentela con il professor Zangrillo, ndr). Professione assicuratore, con una storia importante alle spalle. I due si sarebbero conosciuti a metà dicembre, grazie ad amici in comune, e avrebbero trascorso le vacanze di Natale, insieme e in gran segreto, nella casa a Capalbio della conduttrice. Le nostre fonti assicurano: «Stanno insieme da due mesi e sono innamoratissimi». In attesa di sviluppi noi di Giornalettismo lanciamo la notizia. Augurando un in bocca al lupo a Barbara ormai, sulla carta, single da quasi quattro anni.