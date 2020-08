Elisabetta Gregoraci è il primo nome certo tra coloro che dal prossimo 14 settembre entreranno nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip. La sua preoccupazione resta la lontananza dal figlio Nathan, 10 anni, nato dal suo passato matrimonio con l’ex marito Flavio Briatore. Intervistata dal quotidiano Corriere della Sera, la Gregoraci ha raccontato le sue emozioni ala vigilia del suo ingresso nel reality, parlando di pregiudizi ma anche dell’imprenditore risultato di recente positivo al Coronavirus.

Elisabetta Gregoraci prima del GF Vip

Dopo la paura iniziale, Flavio Briatore sarà presto dimesso e continuerà il periodo di isolamento a casa. Ma come sta invece il figlio Nathan? A replicare è stata la madre Elisabetta Gregoraci al Corriere:

Grazie a Dio sta benissimo, ha fatto i tamponi ed è negativo. Anche io sto bene, ho fatto vacanze tranquille, mai come quest’anno: niente estero, solo due giorni in Calabria, poi a Forte dei Marmi e in Sardegna.

A proposito della Sardegna e di quello che è successo a molti volti vip rimasti contagiati probabilmente in una delle notti sarde, la Gregoraci ha espresso il suo parere:

Il problema non è la notte sarda, ma sono le notti in generale. Con tutto quello che abbiamo attraversato capisco la voglia di evadere, ma questo problema esiste non ce lo dobbiamo scordare. Servono tutte le attenzioni e le precauzioni, non bisogna sottovalutare niente.

Le è capitato di consigliare prudenza anche all’ex marito e padre di suo figlio? La replica di Elisabetta non si fa attendere:

Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine, sono molto attenta, per alcune amiche addirittura bacchettona. Poi ognuno fa di testa sua.

Intanto vive con forte emozione l’attesa prima dell’ingresso nella Casa del GF Vip anche se teme in parte il fatto di non conoscere ancora con chi condividerà questa importante esperienza:

Qui si tratta di condividere, di mettersi a nudo: credo che molti mi vedranno sotto una luce inaspettata.

Quindi ha spiegato cosa l’ha convinta a partecipare al Grande Fratello Vip: