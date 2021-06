Quando Elisabetta Gregoraci era dentro la Casa del Grande Fratello Vip, tra tutte le news di gossip ne era saltata fuori una che le attribuiva una storia con il rapper Mr. Rain, per “colpa” di un aereo che citava proprio una sua canzone.

Elisabetta Gregoraci incontra Mr. Rain dopo il gossip al GF Vip

Ospite ieri a Battiti Live, Mr. Rain ha avuto modo di incontrare Elisabetta Gregoraci. Dopo averlo invitato sul palcoscenico, la ex moglie di Briatore ha subito smorzato l’imbarazzo.

“C’era stato un po’ di gossip tempo fa”, ha esordito Alan Palmieri, suscitando la reazione di Eligreg:

Sì, ma poverino! Visto che hai tirato fuori questa cosa, diciamola: io sono una sua fan ed amo le sue canzoni. Io ho solo detto questo all’interno del Grande Fratello Vip ma è successa l’apoteosi, mi dispiace per lui.

Durante il GF Vip, nella Casa era arrivato un aereo con uno striscione che citava proprio una frase di una canzone del rapper, all’anagrafe Mattia Balardi, classe 1991.

Successivamente si è scoperto che lo spasimante non era il trapper, bensì il pilota Stefano Coletti (con il quale, visti gli ultimi risvolti, non è andata in porto alcuna storia d’amore).